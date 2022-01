BioNTech: Darum sollten Anleger hier vorsichtig sein!

Der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech musste zuletzt einiges einstecken. Der Aktienkurs f?llt und f?llt und f?llt. Alleine gestern ging es rund acht Prozent nach unten, womit die Aktie auf die Tiefs aus Juli und August zur?ckgesetzt hat. Der Absturz des ?berfliegers hat dabei ?eigentlich? nur einen simplen Grund:

Zahlreiche Experten gehen davon aus, dass mit der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante ein baldiges Ende der Pandemie absehbar ist. Zwar explodieren die Inzidenzen weltweit, aber gleichzeitig geht die Zahl der Intensivpatienten in den Krankenh?usern zur?ck. Auch die viel diskutierte Impfpflicht wird angesichts dieser Thematik wieder deutlich kritischer gesehen.?

Die USA gehen sogar noch einen Schritt weiter. Denn dort hat das Oberste Gericht eine Verf?gung der Regierung gekippt, wonach Firmen mit mehr als 100 Mitarbeitern zu regelm??igen Tests verpflichtet sind. Der Druck auf die Ungeimpften l?sst also mehr und mehr nach.?

Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass die Pandemie in absehbarer Zeit ihr Ende findet. BioNTech hat f?r das laufende Jahr zwar zahlreiche Liefervereinbarungen unterzeichnet, doch sp?testens f?r 2023 d?rften die Ums?tze mit dem Impfstoff deutlich geringer ausfallen. BioNTech ist daher gut beraten, andere Blockbuster zu entwickeln.?

BioNTech ist vermutlich das Unternehmen, über das in Deutschland 2021 am meisten veröffentlicht wurde.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

