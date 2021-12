BioNTech: Das gibt es doch nicht! Aktie schon wieder schw?cher?

Beim Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech ist derzeit mal so richtig der Wurm drin. Obwohl die Impfkampagne und insbesondere das Boostern hierzulande unter Volldampf l?uft, kommt die Aktie seit Anfang des Monats mal so richtig unter die R?der. Gestern gab es an der Wall Street mit einem Minus von mehr als f?nf Prozent den n?chsten Nackenschlag. Damit [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.