BioNTech: Das ist heute vielleicht DIE Chance!

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat gestern seine Zahlen f?r das abgelaufene Quartal und damit auch f?r das Jahr 2021 pr?sentiert. Die Zahlen belegen noch einmal eindrucksvoll, dass BioNTech vor einer gro?en Zukunft steht. Heute notiert die Aktie nun sp?rbar schw?cher und k?nnte damit noch einmal eine willkommene Kaufgelegenheit bieten.?

Denn die Mainzer planen einen Teil des Gewinns von 10,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr an die Aktion?re zur?ckzugeben, wobei Anleger gleich doppelt profitieren k?nnten. Denn zum einen plant BioNTech ein gro?es Aktienr?ckkaufprogramm in H?he von 1,5 Milliarden Euro, das den Kurs treiben d?rfte. Zum anderen wollen die Mainzer eine Sonderdividende an die Aktion?re aussch?tten.?

Unmittelbar nach Ver?ffentlichung der Zahlen schoss der Kurs gestern bis auf 185 US-Dollar, musste diese Gewinne aber im weiteren Tagesverlauf wieder abgeben. Heute setzt der Kurs nun noch einmal etwas mehr als drei Prozent zur?ck und rutscht damit wieder unter die zuletzt hart umk?mpfte Marke von 170 US-Dollar.?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

