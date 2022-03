BioNTech: Das passiert jetzt als n?chstes!

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat gestern seine Zahlen f?r das abgelaufene Quartal und damit auch f?r das Jahr 2021 pr?sentiert. Dabei haben die Mainzer beeindruckende Erfolge vorzuweisen. Denn im abgelaufenen Jahr konnte BioNTech insgesamt rund 19 Milliarden Euro erl?sen. Davon verblieben insgesamt rund 10,3 Milliarden Euro als Gewinn im Unternehmen. Die Umsatzrendite bzw. Gewinnmarge liegt [ ]

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat gestern seine Zahlen f?r das abgelaufene Quartal und damit auch f?r das Jahr 2021 pr?sentiert. Dabei haben die Mainzer beeindruckende Erfolge vorzuweisen. Denn im abgelaufenen Jahr konnte BioNTech insgesamt rund 19 Milliarden Euro erl?sen. Davon verblieben insgesamt rund 10,3 Milliarden Euro als Gewinn im Unternehmen. Die Umsatzrendite bzw. Gewinnmarge liegt also bei fast schon sagenhaften 54,2 Prozent!

Diesen Gewinn will BioNTech nutzen, um massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren. Insgesamt sollen die Ausgaben in diesem Zweig 2022 auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro steigen. Gleichzeitig hat das Unternehmen ein Aktienr?ckkaufprogramm und eine Sonderdividende angek?ndigt. Beides Dinge, die sich positiv auf den Aktienkurs auswirken d?rften. F?r die Aktie wird es jetzt zun?chst einmal darauf ankommen, die Tops der vergangenen Wochen zwischen 175 und 185 US-Dollar zu knacken.?

Bei BioNTech passt es einfach. Zudem wird das Unternehmen seine Aktion?re demn?chst gleich zwei Mal begl?cken. Doch was hei?t das f?r Anleger? Jetzt noch schnell rein? Oder den H?henflug nutzen und alle Aktien schnell verkaufen? Angesichts der vielen offenen Fragen haben wir Unternehmen und Aktie jetzt genau unter die Lupe genommen. Wie sich Anleger verhalten sollten, lesen Sie in unserem exklusiven Spezialreport, den Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen. Einfach hier klicken.

