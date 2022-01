BioNTech: Der Gigant schl?gt zur?ck!

Ist das jetzt die Wende? Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat gestern die j?ngste Schw?chephase mit einem echte Paukenschlag beendet. So sieht es derzeit jedenfalls aus. Schlie?lich konnte die zuletzt arg gebeutelte Aktie gestern mehr als acht Prozent zulegen! Der Schlusskurs an der Wall Street lag bei 230 US-Dollar. Hintergrund f?r diese Kursexplosion d?rften die guten Nachrichten von US-Partner Pfizer sein.?

So hatte der Pfizer-CEO Albert Bourla erkl?rt, dass man bereits mit der Produktion der ersten Dosen eines auf Omikron angepassten Impfstoffs begonnen habe. Dieser neue Impfstoff soll bereits im M?rz verf?gbar sein. Dabei zielen die Anpassungen nicht nur auf die Omikron-Variante, sondern auch auf andere Varianten ab. Ob dieser angepasste Impfstoff allerdings tats?chlich in den Verkauf kommt, ist heute noch offen.?

Kriegt BioNTech jetzt also die Kurve? Nach zuletzt sechs Wochen mit teilweise heftigen Kursverlusten war der gestrige Tag so etwas wie Licht am Ende des Tunnels. Angesichts der spannenden Situation haben wir die Aktie heute f?r Sie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer brandneuen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie jetzt zu Jahresbeginn ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

