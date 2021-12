BioNTech: Die ersten Kurse der Wall Street sind da! Aktie watscht Kritiker ab!

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech erlebte am Freitag einen regelrechten Absturz. Nach schwachen Studiendaten zu einem neuen Grippewirkstoff von Moderna wurde auch BioNTech massiv abgestraft und verlor an der Wall Street rund zehn Prozent. Heute schl?gt die Aktie allerdings eindrucksvoll zur?ck. Kurz nach der Er?ffnung der Wall Street schie?t der Kurs fast f?nf Prozent nach oben.?

Befl?gelt wird dieser Anstieg sicher auch von den neuesten Meldungen, dass zahlreiche Experten mittlerweile regelm??ige Auffrischungsimpfungen fordern. Idealerweise sogar in Kombination mit der ?blichen Grippeschutzimpfung. Damit d?rften die Abs?tze f?r BioNTech auch in den kommenden Jahren gesichert sein. An der B?rse wird es jetzt zun?chst darauf ankommen, dass die Mainzer den neuralgischen Bereich zwischen 275 und 280 US-Dollar zur?ckerobern.?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

