BioNTech: Die ersten Kurse sind da. Aktie verliert erneut deutlich!

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech beginnt den heutigen Tag an der Wall Street so, wie die vorangegangenen Tage aufgeh?rt hatten. Denn die Aktie geht vom Start weg direkt wieder auf Tauchstation. In den ersten Minuten verliert der Kurs rund drei Prozent an Wert. Aktuell notiert BioNTech bei 233 US-Dollar und damit so niedrig wie zuletzt in [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.