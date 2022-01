BioNTech: Die ganz gro?e Sause ist wohl vorbei oder etwa doch nicht?

Explodierende Inzidenzen, Booster-Impfungen und trotzdem fallende Aktienkurse bei den Impfstoffherstellern. Wie passt das zusammen? Die Omikron-Variante erobert die Welt und k?nnte Experten zufolge schon bald f?r das Ende der Pandemie sorgen. Schlie?lich verl?uft die Erkrankung deutlich milder. Damit k?nnte sich Covid-19 also bald in der Reihe der ?normalen? Grippen wiederfinden. Hartes Brot auch f?r den Platzhirsch unter den Impfstoffhersteller BioNTech.?

Nach einem Umsatz f?r das Jahr 2021 von rund 16 bis 17 Milliarden Euro geht man in Mainz aufgrund von zahlreichen Liefervertr?gen auch f?r 2022 mit einem reinen Impfstoffumsatz in H?he von 13 bis 17 Milliarden Euro aus. Doch was danach kommt, kann derzeit niemand so richtig absch?tzen. Zwar hat BioNTech einige Pfeile im K?cher, doch der ganz gro?e Reibach d?rfte wohl erst einmal vorbei sein.?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

