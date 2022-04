BioNTech: Die neue Hoffnung hei?t China!

W?hrend hierzulande immer weitere Lockerungen beschlossen werden und teilweise schon in Kraft getreten sind, versch?rft sich die Situation in China weiter. Shanghai befindet sich weiterhin im Lockdown und das weltweite Lieferkettenproblem schl?gt mittlerweile auch auf die Impfstoffe durch. China hat seit Beginn der Pandemie eigene Impfstoffe verabreicht, k?nnte jetzt allerdings zu einem Umdenken gezwungen werden.? [ ]

W?hrend hierzulande immer weitere Lockerungen beschlossen werden und teilweise schon in Kraft getreten sind, versch?rft sich die Situation in China weiter. Shanghai befindet sich weiterhin im Lockdown und das weltweite Lieferkettenproblem schl?gt mittlerweile auch auf die Impfstoffe durch. China hat seit Beginn der Pandemie eigene Impfstoffe verabreicht, k?nnte jetzt allerdings zu einem Umdenken gezwungen werden.?

Genau daf?r steht der Mainzer Impfstoffplatzhirsch schon Gewehr bei Fu?. China w?re nat?rlich ein gigantischer neuer Absatzmarkt und d?rfte die Erfolgsaussichten des Konzerns f?r die kommenden Monate und vielleicht sogar Jahre enorm befl?geln. Dabei blickt der Vorstand ohnehin schon sehr zuversichtlich in die Zukunft.

So hatte BioNTech erst am vergangenen Mittwoch die Zahlen f?r das abgelaufene Jahr bekannt gegeben. Das Unternehmen erl?ste satte 19 Milliarden Euro, wovon am Ende sensationelle 10,3 Milliarden Euro Gewinn ?brig blieben. Das entspricht einer Umsatzrendite von sagenhaften 54,2 Prozent! Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Umsatzziele in H?he von 13 bis 17 Milliarden Euro f?r dieses Jahr bekr?ftigt.?

Dementsprechend positiv ist auch die B?rse gestimmt. Seit den M?rz-Tiefs im Bereich von 120 US-Dollar geht es f?r BioNTech konstant nach oben. Zuletzt markierte der Kurs ein neues Zehn-Wochen-Hoch knapp oberhalb von 180 US-Dollar. Seitdem legt der Kurs zwar eine Verschnaufpause ein, doch die mittelfristigen Trends zeigen klar nach oben.?

Fazit: Bei BioNTech passt es einfach und jetzt k?nnte sich in China eine gigantische Chance ergeben.

