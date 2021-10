BioNTech: Die Talfahrt setzt sich fort. Was macht die Wall Street?

Bei BioNTech werden die Vorzeichen immer dunkler. Die Aktie verliert quasi permanent an Boden und hat innerhalb der vergangenen 14 Tage nun schon 30 Prozent an Wert verloren. Dabei sieht es im Unternehmen selber gar nicht schlecht aus. So hat die europ?ische Arzneimittelbeh?rde gestern eine pauschale Booster-Impfung empfohlen und die Notfallzulassung f?r den Impfstoff f?r die Altersgruppe der f?nf- bis elfj?hrigen ist wohl nur eine Frage der Zeit. Trotzdem geht der Kurs heute erneut in die Knie?

Denn an den europ?ischen B?rsen muss BioNTech erneut Abschl?ge hinnehmen. Die Aktie notiert auf Euro-Basis derzeit knapp drei Prozent im Minus. Nat?rlich wird die Musik f?r BioNTech an der Wall Street gespielt, dennoch k?nnte das ein Vorbote f?r weitere Kursverluste sein. Dabei hat k?rzlich die Privatbank Berenberg ihre optimistische Einsch?tzung bekr?ftigt und ein Kursziel von 400 US-Dollar ausgegeben?

Bei BioNTech steht die Technik auf Messers Schneide.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

