BioNTech: Dieses Datum sollten sich alle Anleger rot im Kalender anstreichen!?

Nach wochenlanger Talfahrt ist BioNTech momentan wieder so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn seit den Tiefs Anfang M?rz konnte der Kurs massiv zulegen. So kletterte BioNTech in den vergangenen zehn Tagen um mehr als 35 Prozent. In K?rze k?nnte die j?ngste Rallye nun weitere Nahrung bekommen, denn in der kommenden Woche steht ein enorm spannendes Event auf der Agenda?

So wird BioNTech am 30. M?rz ?ber die Zahlen f?r das vierte Quartal und damit auch f?r das gesamte Gesch?ftsjahr 2021 berichten. Viel wichtiger d?rfte allerdings auch der Ausblick f?r die kommenden Monate werden. So kehrt mit den steigenden Fallzahlen auch f?r den Impfstoffhersteller wieder die ganz gro?e Perspektive zur?ck, da mit diesen erneut explodierenden Zahlen die Erkenntnis einhergeht, dass es vermutlich auf Jahre hinaus immer wieder Impfungen brauchen wird.?

An der B?rse pr?sentiert sich die BioNTech-Aktie also endlich wieder st?rker. Die Gesch?ftszahlen von 2021 k?nnten hier weitere Impulse bringen. Doch wie genau geht es f?r BioNTech jetzt weiter?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

