BioNTech: Es geht endlich los!

Viel diskutiert, viel beschrieben und jetzt endlich da! Heute werden die ersten Impfstoffe f?r die Altersklasse der f?nf- bis elfj?hrigen von BioNTech ausgeliefert, nachdem die StiKo eine Impfempfehlung f?r Kinder mit Vorerkrankungen publiziert hat. Der Wirkstoff ist derselbe wie bei den Vakzinen f?r Erwachsene, allerdings in geringerer Dosierung. So wird nur rund ein Drittel des Wirkstoffs verimpft und auch das Tr?germaterial unterscheidet sich leicht.?

An den B?rsen kommt diese Nachricht gut an. So kann BioNTech nach dem Kursdebakel vom Freitag wieder deutlich zulegen. Verlor die Aktie am letzten Tag der Vorwoche noch rund zehn Prozent an Wert, geht es heute aus dem Stand fast sieben Prozent nach oben! Damit hat sich die Aktie in den entscheidenden Bereich zwischen 275 und 280 US-Dollar vorgearbeitet. Kann sich BioNTech ?ber diese Zone schieben, w?rde sich die Charttechnik wieder etwas verbessern.?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.