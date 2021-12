BioNTech: EU macht Ernst! So geht es f?r die Aktie am Montag weiter!

Die EU hat die Daumenschrauben angezogen! Innerhalb der Liefervereinbarung ?ber 1,8 Milliarden Impfstoffdosen mit dem Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hatte sich die EU die Option einr?umen lassen, dass BioNTech den Impfstoff innerhalb von 100 Tagen an neu auftretende Varianten anpassen muss. Mit dem Auftauchen der Omikron-Variante ist es nun soweit. Die EU hat die Option gezogen!

Dementsprechend muss BioNTech bei der Lieferung der n?chsten 180 Millionen Dosen bereits einen angepassten Impfstoff liefern. Und zwar innerhalb von 100 Tagen! Am Freitag zeigte sich der Aktienkurs von dieser Meldung mehr oder weniger unbeeindruckt. Die Aktie ging nahezu unver?ndert aus dem Handel im Bereich von 280 US-Dollar. Damit lag der Wochenschluss knapp zehn Prozent oberhalb des Schlusskurses vom vergangenen Freitag.?

Schafft es BioNTech tats?chlich seinen Impfstoff anzupassen, hat das Unternehmen gute Chancen, auch in Zukunft das Nonplusultra im Bereich der Corona-Impfstoffe zu bleiben. Gibt es f?r Anleger hier also die Chance auf eine neue Rallye? Oder ist die Aktie bereits fair bewertet? Angesichts der spannenden Situation haben wir die Aktie heute f?r Sie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer brandneuen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie am vierten Adventswochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.