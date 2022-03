BioNTech: ?ffnet sich jetzt der n?chste Riesen-Markt? Corona in China auf dem Vormarsch!

W?hrend die chinesische Regierung bislang eine extrem rigide Corona-Politik gefahren ist und damit Erfolg gehabt zu haben scheint, ver?ndert die Omikron-Variante jetzt das Bild kolossal. Und genau darin liegt eine gro?e Chance f?r den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech. Denn die bislang verabreichten Totimpfstoffe reichen offenbar nicht mehr aus, um die Verbreitung und vor allem die Schwere der Erkrankungen unter Kontrolle zu halten.?

In Peking, Shanghai und Shenzhen sind mittlerweile ganze Stadtteile in den Lockdown versetzt worden. Zahlreiche Fabriken wurden ebenfalls geschlossen. Dennoch macht es die leichte ?bertragbarkeit der Omikron-Variante f?r die chinesische Regierung schwierig, die Verbreitung des Virus? unter Kontrolle zu halten. Daher k?nnte es schon kurzfristig dringend notwendig sein, mRNA-Impfstoffe wie den von BioNTech als Booster einzusetzen.?

Öffnet sich für BioNTech damit jetzt der nächste Mega-Markt? Und was bedeutet das für die Aktie, die zuletzt wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

