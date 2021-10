BioNTech: Heute k?nnte eine wichtige Marke fallen!

Bei BioNTech war die kurzzeitige Erholung in der mittlerweile 14 Tage andauernden heftigen Krise nur von kurzer Dauer. Heute k?nnte sogar der Kurs sogar unter die Tiefs der vergangenen drei Monate fallen? Am Donnerstag vor zwei Wochen startete bei BioNTech eine heftige Abw?rtsspirale, die den Kurs von 360 US-Dollar rund 30 Prozent in die Knie [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.