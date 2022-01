BioNTech in der Krise! SO gro? ist das Aufholpotenzial!

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech befindet sich in der Krise. Zumindest was die Aktienkursentwicklung angeht. Seit den Tops Ende November hat der Kurs mehr als 40 Prozent nachgegeben und hat sich damit seit den Allzeithochs im Sommer mehr als halbiert. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie bereitet den Anleger in Bezug auf BioNTech regelrechte Kopfschmerzen. Aber:??

Die Experten der Berenberg Bank sehen das komplett anders! Denn in der neuesten Studie bleibt die Privatbank f?r BioNTech super-optimistisch. Vor allem die Krebstherapie d?rfte mithilfe der neuartigen mRNA-Methode zu einer echten Cash-Cow werden. Analyst Zhiqiang Shu bleibt daher bei seiner eindeutigen Kaufempfehlung. Das Kursziel legt er dabei auf 400 US-Dollar fest. Damit k?nnte sich BioNTech ausgehend vom aktuellen Niveau fast verdoppeln!

Ist der aktuelle Einbruch also vielleicht die gr??te Kaufchance ?berhaupt? Oder wird die Lage f?r BioNTech vielleicht sogar noch bedrohlicher? Angesichts der spannenden Situation haben wir die Aktie heute f?r Sie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer brandneuen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.