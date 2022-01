BioNTech ist ab sofort raus. Setzen Sie lieber auf DIESE Favoriten f?r 2022!

Der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech musste zuletzt herbe R?ckschl?ge einstecken. Grund f?r den Absturz ist das von zahlreichen Experten erwartete baldige Ende der Pandemie. Zwar explodieren die Inzidenzen weltweit, doch durch die deutlich milderen Omikron-Verl?ufe nimmt die Zahl der Intensivpatienten in den Krankenh?usern ab. Damit l?sst der Impf- und Booster-Druck ?berall sp?rbar nach.?

Einfach hier klicken.

Die BioNTech-Aktie notierte Ende November noch bei 375 US-Dollar. Gestern schlug der Kurs bei nur noch rund 200 US-Dollar auf. Ein Minus von 47 Prozent in nur acht Wochen. BioNTech hat f?r das laufende Jahr zwar zahlreiche Liefervereinbarungen getroffen und damit die Ums?tze quasi gesichert, doch sp?testens f?r 2023 d?rften die Impfstoff-Verk?ufe deutlich geringer ausfallen.?

BioNTech ist vermutlich das Unternehmen, ?ber das in Deutschland 2021 am meisten ver?ffentlicht wurde. Doch ist BioNTech jetzt immer noch einer der Favoriten f?r 2022? Wir haben die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen jetzt in einem exklusiven Sonderreport f?r Sie zusammengestellt, den Sie jetzt im Januar ausnahmsweise v?llig kostenlos abrufen k?nnen. Einfach hier klicken.