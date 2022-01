BioNTech ist der absolute Platzhirsch. Sch?tzen Sie mal den Marktanteil der Mainzer?

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech konnte in der vergangenen Woche endlich einmal wieder auftrumpfen und die ?ffentlichkeit mit beeindruckenden Zahlen ?berraschen. Auf einer Branchenkonferenz gibt CEO Ugur Sahin im Rahmen einer Pr?sentation bekannt, dass die Mainzer im Jahr 2021 einen Umsatz in H?he von 16 bis 17 Milliarden Euro erzielt haben. F?r 2022 rechnet man in Mainz mit einem reinen Impfstoffumsatz in H?he von 13 bis 17 Milliarden Euro. Doch wie gro? ist eigentlich der Marktanteil?

Noch beeindruckender als die Umsatzzahlen ist der Blick auf den Marktanteil des BioNTech-Impfstoffs. In den USA liegt dieser bei 74 Prozent! Innerhalb der EU kommt BioNTech sogar auf einen Marktanteil von sagenhaften 80 Prozent! Damit d?rfte BioNTech auch in Zukunft den Ton angeben in Sachen Impfstoff. Ob das allerdings reicht, die bisherigen Ums?tze auch 2023 zu erzielen???

BioNTech ist in Sachen Impfstoff also nach wie vor das Ma? aller Dinge und d?rfte auch 2022 gut verdienen. Der Aktienkurs hinkt dieser Entwicklung momentan allerdings deutlich hinterher.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

