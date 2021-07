BioNTech: Ist heute ein Kauftag?

Anleger, die BioNTech im Depot haben, d?rften heute vor Freude in die Luft springen. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 268,00 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber f?r wie lange?

Dieser Anstieg l?sst alle Optimisten vor Freude h?pfen. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. So ?berbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bei 259,00 EUR lag das bisherige Hoch. Daher hat BioNTech es jetzt selbst in der Hand!

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, k?nnte diese Rallye zum verg?nstigten Baisse-Einstieg nutzen. Schlie?lich bekommen Putk?ufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Wer von BioNTech ohnehin ?berzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

