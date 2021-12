BioNTech: Jetzt ist es amtlich! Impfstoff kann in kurzer Zeit auf Omikron angepasst werden!

Am Freitag gab Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin bekannt, dass die EU im Rahmen der Liefervereinbarung mit BioNTech die Option zieht, dass die Mainzer den Wirkstoff an die neue Omikron-Variante anpassen. Vertraglich zugesichert ist eine Anpassung innerhalb von 100 Tage. Wenn BioNTech solche Klauseln im Vertrag vereinbart hat, hei?t das im Umkehrschluss, dass der Impfstoff tats?chlich innerhalb dieser Zeitspanne angepasst werden kann?

Damit d?rfte BioNTech gemeinsam mit Partner Pfizer auch in Zukunft das Nonplusultra in Sachen Corona-Impfstoff bleiben. Auch f?r die Aktie lief es in den vergangenen Tagen wieder deutlich besser. Der Kurs verabschiedete sich an der Wall Street mit rund 280 US-Dollar ins Wochenende und konnte damit im Vergleich zur Vorwoche rund neun Prozent zulegen. Das n?chste Ziel liegt jetzt bei der 300er-Marke.?

BioNTech hat also gute Chancen, auch in Zukunft das Nonplusultra im Bereich der Corona-Impfstoffe zu bleiben. Gibt es f?r Anleger hier also die Chance auf eine neue Rallye? Oder ist die Aktie bereits fair bewertet?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

