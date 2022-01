BioNTech-KGV bei 5. G?nstiger wird es nicht!

Die Bewertung des Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat sich mit den j?ngsten Kursverlusten rasant verbessert. Denn nach dem Absturz von 375 US-Dollar Ende November auf nur mehr rund 200 US-Dollar muss nat?rlich auch die Bewertung angepasst werden. Angesichts eines erwarteten Gewinns f?r 2021 von rund zehn Milliarden und einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 50 Milliarden US-Dollar ergibt sich ein ?u?erst interessantes Bild?

Denn rein rechnerisch kommt BioNTech so auf ein KGV von 5. Solch g?nstige Bewertungen noch dazu bei einem Unternehmen in der Wachstumsphase sind extrem selten. Allerdings bleibt die Frage, ob BioNTech die Gewinne auch in Zukunft erzielen kann. F?r 2022 sind die Ums?tze mehr oder weniger einget?tet, allerdings d?rften die Preise f?r die Impfstoffe danach deutlich unter Druck geraten. Das KGV von 5 ist also mehr oder weniger eine Momentaufnahme?

Ist der aktuelle Einbruch also vielleicht die gr??te Kaufchance ?berhaupt? Oder wird die Lage f?r BioNTech vielleicht sogar noch bedrohlicher?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

