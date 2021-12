BioNTech kommt heute unter die R?der!

F?r BioNTech-Aktion?re ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Das Kurstableau weist n?mlich ein Minus von rund zwei Prozent aus. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 211,00 EUR. Geben die B?ren nun dauerhaft den Ton an oder k?nnen die Bullen in K?rze zur?ckschlagen?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getr?bt. BioNTech rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund null Prozent zum 4-Wochen-Tief. Bei 210,00 EUR wurde dieser Wendepunkt gefunden. F?r Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Anleger, die gerne zocken, k?nnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf nutzen. Denn die Aktie kann heute mit ordentlich Nachlass ins Depot geordert werden. Wem die ganze Angelegenheit ohnehin nicht geheuer ist, findet in der heutigen Entwicklung Best?tigung.

