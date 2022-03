BioNTech: Mehr als zehn Milliarden Euro Gewinn! Anleger greifen schon jetzt ordentlich zu?

Jetzt sind sie endlich da! Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat seine Zahlen f?r das abgelaufene Quartal und damit auch f?r das Jahr 2021 ver?ffentlicht. Dabei haben die Mainzer beeindruckende Zahlen vorzuweisen. Denn im abgelaufenen Jahr konnte BioNTech insgesamt rund 19 Milliarden Euro erl?sen. Wie enorm die Gewinnmarge beim Impfstoffhersteller ist, zeigt der Blick auf den [ ]

Jetzt sind sie endlich da! Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat seine Zahlen f?r das abgelaufene Quartal und damit auch f?r das Jahr 2021 ver?ffentlicht. Dabei haben die Mainzer beeindruckende Zahlen vorzuweisen. Denn im abgelaufenen Jahr konnte BioNTech insgesamt rund 19 Milliarden Euro erl?sen. Wie enorm die Gewinnmarge beim Impfstoffhersteller ist, zeigt der Blick auf den Unternehmensgewinn:?

BioNTech konnte im vergangenen mehr als zehn Milliarden Euro verdienen. 10,292 Milliarden Euro betrug der Gewinn nach gerade einmal 15 Millionen Euro im Vorjahr. BioNTech will dieses Polster nutzen, um massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren. Insgesamt sollen die Ausgaben in diesem Zweig 2022 auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro steigen. Ein Plus von mehr als 50 Prozent gegen?ber dem Vorjahr. Der Aktienkurs zieht nach der Vorlage dieser Zahlen sp?rbar an.?

