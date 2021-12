BioNTech mit herausragendem Schlussspurt. Der Beginn einer neuen Rallye?

Nachdem die B?rsen am Montag noch mehr oder weniger verr?ckt gespielt hatten, kehrten die M?rkte gestern zur Tagesordnung zur?ck. Schlie?lich scheint die Angst vor der neuen Omikron-Variante immer weiter zu schwinden. Diese Variante ist zwar Stand jetzt ansteckender als die bisher vorherrschende Delta-Variante, aber die Krankheitsverl?ufe sind wohl sehr ?hnlich, sodass keine deutlich gr??ere Gefahr f?r das Gesundheitswesen ausgeht als bisher.?

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech zeigt sich gestern wieder einmal von seiner besten Seite und konnte vor allem zum Handelsende an der Wall Street massiv zulegen. Zum Schluss stand ein Plus von mehr als acht Prozent in den B?chern, womit sich die Aktie wieder ?ber die Marke von 300 US Dollar schieben konnte. Damit gelten hier jetzt aus technischer Sicht sogar schon wieder neue Kaufsignale.?

Hat BioNTech die Krise damit nun schon überwunden? Oder müssen neue Rückschläge einkalkuliert werden? Sollten Anleger jetzt einsteigen? Und wie groß sind die Risiken für Anleger?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

