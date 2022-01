BioNTech mit KGV von 5! Wenn das kein Grund zu kaufen ist?

Der Mainzer Impfstoffhersteller wird 2021 in etwa einen Gewinn von rund zehn Milliarden US-Dollar erzielen. Nach dem extrem schwachen Dezember notiert die Aktie nun bei nur noch knapp ?ber 200 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden US-Dollar entspricht. Rein rechnerisch wird BioNTech damit also mit einem Kurs-Gewinn-Verh?ltnis von 5 bewertet! Und das bei einem extremen Wachstum?

Auf den ersten Blick ist BioNTech also ein klarer Kauf. Allerdings k?nnte es mit der Wachstumsdynamik bald vorbei sein, sobald die Pandemie ein Ende findet. F?r 2022 sind die Ums?tze zwar gr??tenteils in trockenen T?chern, doch sp?testens 2023 d?rfte auch die Marge bei dem Impfstoff aufgrund des Preisdrucks deutlich sinken. Dennoch scheint die Aktie bei Kursen von rund 200 US-Dollar derzeit eher g?nstig als zu teuer bewertet.?

Ist der aktuelle Einbruch also vielleicht die gr??te Kaufchance ?berhaupt? Oder wird die Lage f?r BioNTech vielleicht sogar noch bedrohlicher? Angesichts der spannenden Situation haben wir die Aktie heute f?r Sie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer brandneuen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.