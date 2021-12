BioNTech mit sauberem H?henflug

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt BioNTech den heutigen Handel. Schlie?lich katapultiert sich die Aktie rund drei Prozent nach vorne. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 235,00 EUR. War das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein Strohfeuer?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrlichen Sonderanalyse zu BioNTech erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Dieser markante Punkt liegt bei 210,00 EUR. Damit ist nun die Frage zu kl?ren, ob sich die Gewitterwolken endg?ltig verziehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, k?nnen sich Langfrist-Anleger ein L?cheln nicht verkneifen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 208,13 EUR, sodass BioNTech in Aufw?rtstrends verl?uft. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Bei BioNTech geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

