BioNTech: N?chste Rallye gestartet. B?rse honoriert tolle Entwicklung!

Was f?r ein Tag gestern f?r den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech. In Deutschland werden ab sofort auch Kinder im Alter von f?nf bis elf Jahren geimpft. Die StiKo empfiehlt diese Impfung ausdr?cklich f?r Kinder mit Vorerkrankungen oder Kinder mit Risikopatienten im n?heren Umfeld, doch auch alle anderen k?nnen sich nach Beratung bedenkenlos impfen lassen. Dabei setzt der Staat auf das Vakzin von BioNTech/Pfizer in einer geringeren Dosis.?

An der B?rse gab es gestern ebenfalls einen wahren Freudentaumel. Nach dem Absturz vom Freitag, als BioNTech nach schwachen Studienergebnissen von Moderna in Sippenhaft genommen und zehn Prozent abgestraft wurde,? explodierte der Kurs gestern um fast acht Prozent. Damit hat sich BioNTech an der Wall Street wieder in den entscheidenden Bremsbereich zwischen 275 und 280 US-Dollar vorgearbeitet. Sollte nun auch die R?ckeroberung der 300-Dollar-Marke gelingen?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

