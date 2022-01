BioNTech nach dem Absturz: Experten sehen Chance auf 100% Gewinn!

BioNTech-Aktion?ren d?rfte in den vergangenen Wochen das Lachen vermutlich vergangen sein, doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Denn Experten bescheinigen der Aktie ein gewaltiges Aufholpotenzial? Ende November notierte die Aktie noch im Bereich von 375 US-Dollar und war drauf und dran, die 400-Dollar-Marke zu attackieren. Doch dann fand die Rallye ein j?hes Ende?

Beinahe den gesamten Dezember ?ber ging es steil nach unten und auch im Neuen Jahr setzt die Aktie ihre Talfahrt fort. Gestern schloss der Kurs an der Wall Street bei nur noch 211 US-Dollar ? ein Abschlag von 44 Prozent in sechs Wochen. Doch die neueste Einsch?tzung der Experten der Berenberg Bank macht richtig Mut. So sieht Analyst Zhiqiang Shu f?r BioNTech gro?es Potenzial im Bereich der Krebsmedikation durch die neuartige mRNA-Methode. Dementsprechend bleibt die Berenberg Bank bei Ihrer Kaufempfehlung und gibt als Kursziel 400 US-Dollar aus. Damit k?nnte sich BioNTech ausgehend vom heutigen Niveau fast verdoppeln!

Geht es nach der Berenberg Bank, d?rfte der Turnaround bei BioNTech nur eine Frage kurzer Zeit sein. Gibt es f?r Anleger hier also die Chance auf eine neue Rallye? Oder ist die ganz gro?e Zeit von BioNTech vorbei? Angesichts der spannenden Situation haben wir die Aktie heute f?r Sie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer brandneuen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie am heutigen Dreik?nigstag ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

