BioNTech: Neueste Studie beweist: BioNT-Impfstoff sch?tzt auch vor Omikron!

Zwar sind die Ergebnisse der neuesten Corona-Studie aus S?dafrika noch vorl?ufig, doch die bisherigen Resultate machen Mut. Denn wie eine s?dafrikanischen Medizin-Dienstleister Discovery Health ver?ffentlichte Untersuchung belegt, sch?tzt eine doppelte BioNTech-Impfung zu 70 Prozent vor schweren Krankheitsverl?ufen und zu 33 Prozent sogar vor einer Ansteckung im Vergleich zur ungeimpften Referenzgruppe.?

Bei der bisher vorherrschenden Delta-Variante lagen die Zahlen zwar noch dar?ber (93 Prozent und 80 Prozent), doch die Zahlen machen Mut, dass die Menschheit auch die neue Variante sp?testens mit einer Booster-Impfung in den Griff bekommt. An der B?rse scheinen diese Resultate noch nicht angekommen zu sein. Denn BioNTech verliert heute an der Wall Street rund zwei Prozent, was aber nach den gestrigen Gewinnen kaum verwundert.?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

