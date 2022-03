BioNTech: Setzt sich die Rallye am Montag fort?

Nach wochenlanger Talfahrt ist BioNTech momentan wieder so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn seit den Tiefs Anfang M?rz konnte der Kurs massiv zulegen. So kletterte BioNTech in den vergangenen zehn Tagen um mehr als 35 Prozent. Ein solcher Anstieg ist nach dem herben Verlust in den letzten Monaten allerdings auch bitte n?tig. Immerhin verlor BioNTech zwischen Ende November und Anfang M?rz rund zwei Drittel an Wert?

Doch mit den steigenden Fallzahlen kehrt auch f?r den Impfstoffhersteller die Perspektive zur?ck. Denn Impfungen zum Schutz vor schweren Krankheitsverl?ufen d?rften uns auch in den kommenden Jahren noch begleiten. Folgerichtig hat BioNTech in der vergangenen Woche gemeinsam mit US-Partner Pfizer den Zulassungsantrag auf eine vierte Impfung in den USA gestellt.?

Die BioNTech-Aktie bleibt volatil, doch die charttechnische Bodenbildung k?nnte mit dem j?ngsten Kursgewinn nun abgeschlossen sein. Doch wie geht es f?r BioNTech jetzt weiter?. Angesichts der vielen offenen Fragen haben wir Unternehmen und Aktie jetzt genau unter die Lupe genommen. Wie sich Anleger verhalten sollten, lesen Sie in unserem exklusiven Spezialreport, den Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.