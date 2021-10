BioNTech: So bereiten Sie sich auf den Montag vor!

Bei BioNTech kannten die Kurse in den vergangenen Tagen nur den Weg nach unten. Umso wichtiger ist es jetzt f?r Aktion?re, einen k?hlen Kopf zu bewahren und vor allem einen Plan im Hinterkopf zu haben. Denn nach einem Abschlag von 36 Prozent in der Spitze war der Kurs geh?rig unter Druck geraten. Doch am Freitag folgte im Tagesverlauf ein kr?ftiger Rebound, sodass die Karten morgen vermutlich komplett neu gemischt werden.?

Denn h?ufig ist es bei solch dramatischen Verlusten gefolgt von einem Handelstag wie am Freitag so, dass sich die neuen Aufw?rtstrends zun?chst einmal fortsetzen. Man spricht hier von einem sogenannten ?Sell-Off? ? vergleichbar mit einem reinigenden Gewitter. Der Aktienkurs war also so tief gefallen, dass die K?ufer wieder die Oberhand gewannen und den Kurs wieder in die H?he schie?en lassen.?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

