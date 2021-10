BioNTech startet ein Comeback. Das ist der Grund?

BioNTech-Anleger haben heute endlich mal wieder Grund zur Freude. Schlie?lich springt der Aktienkurs an der Nasdaq zur Stunde knapp vier Prozent nach oben. Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage tut ein solcher Tag richtig gut. Noch dazu, wenn es einen handfesten Grund f?r diese Gewinne gibt, der sogar Hoffnung auf deutlich mehr macht. Denn wie soeben bekannt wurde, plant BioNTech nun den n?chsten Schritt?

So haben BioNTech/Pfizer nach einer sehr erfolgreichen klinischen Studie einen Antrag auf Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbeh?rde FDA f?r die Altersgruppe der f?nf- bis elfj?hrigen gestellt. In der Studie wurden ?ber 2200 Kinder lediglich ? der ?blichen Impfdosis verabreicht, was aber ausreichend war, dass es zu einer sehr, sehr ausgepr?gten Immunantwort kam. Die FDA wird am 26. Oktober ?ber den Antrag beraten.?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

