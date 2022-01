BioNTech verspielt auch die letzte Chance. DAS sind ab sofort die Favoriten f?r 2022!

Die Impfstoffaktien befinden sich seit Wochen auf Talfahrt. Trotz der explodierenden Inzidenzen befinden sich der franz?sische Newcomer Valneva und auch Platzhirsch BioNTech quasi im freien Fall. Seit den Hochs Anfang November haben sich beide Papiere beinahe halbiert. Vermutlich hoffen die Marktteilnehmer, dass der deutlich mildere Verlauf der Omikron-Variante ein baldiges Ende der Pandemie bedeutet.?

Ende November notierte BioNTech noch bei rund 375 US-Dollar. Gestern schlug der Kurs dann bei nur noch 200 US-Dollar auf. Ein Minus von 47 Prozent innerhalb von nur acht Wochen. Dabei sah es in den vergangenen Tagen ganz danach aus, als k?nne sich die Aktie erholen. Der gestrige Kursrutsch allerdings k?nnte jetzt auch die letzte Hoffnung der Bullen zunichte gemacht haben.?

