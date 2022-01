BioNTech: Vorbei mit der Goldgr?berstimmung oder?

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech war in den vergangenen Monaten quasi t?glich und weltweit pr?sent. Doch gerade jetzt obwohl die Fallzahlen explodieren, wird es an der B?rse f?r die Aktie derzeit extrem turbulent. Grund daf?r d?rfte die Experteneinsch?tzung sein, dass der mildere Verlauf der Omikron-Variante den Impfdruck deutlich reduziert. M?glicherweise ist die Pandemie sogar schon in diesem Jahr endg?ltig Geschichte?

Dementsprechend tr?ben sich nat?rlich auch die Umsatzaussichten f?r BioNTech massiv ein. Nach einem Umsatz f?r das Jahr 2021 von rund 16 bis 17 Milliarden Euro geht man in Mainz aufgrund von zahlreichen Liefervertr?gen auch f?r 2022 mit einem reinen Impfstoffumsatz in H?he von 13 bis 17 Milliarden Euro aus. Doch sp?testens dann ist ist zumindest fraglich, ob BioNTech auch 2023 noch Ums?tze im zweistelligen Milliardenbereich erzielen kann??

Wie geht es f?r BioNTech weiter? Was hat das Mainzer Unternehmen au?er den Covid-Impfstoffen noch f?r Pfeile im K?cher? Sollten Anleger die Flinte ins Korn werfen oder die niedrigen Kurse vielleicht sogar zum Kauf nutzen? Angesichts der spannenden Situation haben wir die Aktie heute f?r Sie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer brandneuen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.