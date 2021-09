BioNTech: War es das schon wieder?

Kurzzeitig flammte heute neue Hoffnung auf bei BioNTech-Aktion?ren. Denn nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage er?ffnete BioNTech heute zun?chst deutlich im Plus, musste diese Gewinne aber zum Gro?teil schon wieder abgeben? Nach dem heftigen R?cksetzer der vergangenen drei Tage (-22 Prozent) er?ffnete BioNTech heute an der Nasdaq mit einem Plus von ?ber sechs Prozent. [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.