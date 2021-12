Boeing: Heute kaufen?

Die Bullen ?berrennen Boeing heute regelrecht. So springt der Kurs um rund sechs Prozent nach oben. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. L?uft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die B?ren jetzt zur?ck?

Anmerkung der Redaktion: Startet Boeing jetzt richtig durch? Mit dieser Frage besch?ftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Boeing der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Boeing-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Da dieser Aufw?rtstag die Aktie dichter an den n?chsten Bremsbereich schiebt. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund sieben Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 212,99 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von der Aktie nicht ?berzeugt sind, k?nnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putk?ufer oder Leerverk?ufer einen ordentlichen Discount. Anleger, die mittel- und langfristig an Boeing glauben, sehen sich hier heute best?tigt.

Fazit: Sind das bei Boeing jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.

[DEBUG INFO]

Name: Boeing

W?hrung: USD

Wert: 199,52

Letzter Schlusswert: 188,48

Differenz zum Vortag in Prozent: 5,86

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund sechs

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 5,86

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund sechs

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 7,70

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund acht

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 6,75

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sieben

Mittelwert der letzten 200 Tage: 228,39

Mittelwert der letzten 50 Tage: 210,94

4-Wochen-Tief: 185,26

4-Wochen-Hoch: 212,99