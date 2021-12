Boeing mit Katapult-Start!

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Boeing in den heutigen Handel. Schlie?lich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund zwei Prozent zubuche. 207,98 USD m?ssen jetzt nach diesem Anstieg schon f?r ein Wertpapier hingelegt werden. Sind die B?ren nun also geschlagen oder was bringen die n?chsten Tage?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Boeing der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Boeing-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Bis zum Monatshoch fehlen nun schlie?lich nur noch rund zwei Prozent. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 212,68 USD. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Die h?heren Kurse bieten Putk?ufern oder Leerverk?ufern n?mlich einen satten Nachlass. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg best?tigt.

Fazit: Wie geht es bei Boeing jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

