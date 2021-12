Build Your Dreams: Alle Aktien verkaufen oder?

Build Your Dreams-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tr?nen gest?rzt. Schlie?lich schw?chelt der Kurs und geht rund drei Prozent in die Knie. Durch diesen R?cksetzer betr?gt der Preis nur noch 33,98 USD. Ist nun alles vorbei?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getr?bt. Der Sicherheitsabstand zur n?chsten Unterst?tzung hat sich nun n?mlich noch einmal verringert. Aus heutiger Sicht m?sste die Aktie nur rund zwei Prozent zur?cksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Bei 33,33 USD liegt dieser Haltegriff. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Ein Kurs von 29,79 USD errechnet sich momentan f?r die 200er-Durchschnittslinie. Nach allgemeiner Auffassung gelten f?r Build Your Dreams damit Aufw?rtstrends. Die k?rzerfristigen Trendpfeile weisen nach unten, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert.

