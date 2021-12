Build Your Dreams: Bringen Sie sich in Sicherheit!

Bei Build Your Dreams-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. Schlie?lich kommt die Aktie mit einem Minus rund vier Prozent unter die R?der. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 33,65 USD. ?bernehmen die B?ren hier nun endg?ltig das Ruder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Build Your Dreams-Aktien verkaufen?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.



Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Pl?tzchen suchen. Denn es fehlen nur geringf?gige Verluste f?r neue Verkaufssignale. So gen?gt ein weiterer Kursrutsch von rund eins Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser f?r den weiteren Kursverlauf wichtige Wendepunkt stellt sich auf 33,33 USD. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Schlie?lich bekommen Sie heute einen satten Rabatt. Wen das Gesch?ftsmodell ohnehin nicht ?berzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verst?rken.

Fazit: Diese Build Your Dreams-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse.

