Build Your Dreams das war erst der Anfang!

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht Build Your Dreams den heutigen Handelstag. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Die B?ume f?r die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 33,33 USD. Es liegt also etwas Gro?es in der Luft.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, k?nnen sich Langfrist-Anleger ein L?cheln nicht verkneifen. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 29,70 USD, womit sich Build Your Dreams in Aufw?rtstrends befindet. Build Your Dreams liefert damit heute wieder einmal einen Tag f?rs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufw?rtstrends quasi unbegrenzt ist.

