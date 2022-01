Build Your Dreams das war erst der Anfang!

Was f?r ein Auftakt – Build Your Dreams gl?nzt heute mit einem kr?ftigen Anstieg. So kann der Kurs satte rund drei Prozent zulegen. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Wurden die B?ren dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Das ?bergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn die n?chste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer N?he. Diese Grenze ist bei 30,06 USD zu finden. Die Augen richten sich in den n?chsten Tagen also auf Build Your Dreams.

Wer die ?bergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 30,51 USD und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufw?rtstrends explodieren k?nnen.

