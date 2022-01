Build Your Dreams das war erst der Anfang!

Build Your Dreams schie?t heute kr?ftig nach oben. So katapultiert sich der Wert derzeit rund drei Prozent nach vorne. F?r einen Anteilsschein m?ssen damit nun 31,70 USD hingelegt werden. K?nnen die Bullen jetzt ein Fest planen?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht ?ber den Berg. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Dieser markante Punkt wurde bei 30,06 USD markiert. Bei Build Your Dreams ist also Endspiel-Atmosph?re angesagt.

Anleger, die von der Aktie nicht ?berzeugt sind, k?nnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen verg?nstigten Put-Kauf. F?r alle Build Your Dreams-Aktion?re d?rfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

