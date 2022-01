Build Your Dreams: Der Anfang vom Ende?

Kr?ftig auf die Anleger-Nase gibt heute f?r Build Your Dreams-Aktion?re. Mit einem Minus von rund vier Prozent muss die Aktie n?mlich richtig Federn lassen. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon f?r 30,38 USD zu haben. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zur?ck?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So betr?gt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund eins Prozent. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 30,06 gefunden. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verst?rkt.

Der 200er-Durchschnitt verl?uft momentan bei 30,51 USD. Die gro?e Bild ist demnach eingetr?bt, denn es gelten langfristige Abw?rtstrends. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach unten, weil die Aktie unterhalb der daf?r ma?geblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 36,77 USD notiert.

