Build Your Dreams: Die B?ren sind los!

Build Your Dreams-Aktion?re d?rften heute regelrecht verzweifeln. So b??t der Kurs satte rund sechs Prozent ein. Auf 32,67 USD verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Ist das der Beginn einer l?ngeren Talfahrt?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Denn dadurch kommt die n?chste wichtige Haltezone immer n?her. So gen?gt ein weiterer Kursrutsch von rund f?nf Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Diese Marke wurde bei 31,12 USD markiert. Die Ausgangslage k?nnte also spannender kaum sein.

Die ?bergeordnete Perspektive wird ?ber den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 30,36 USD verl?uft. Es gelten f?r Build Your Dreams demnach langfristige Aufw?rtstrends. Da die Aktie momentan unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 37,26 USD notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach unten.

Fazit: Wie geht es bei Build Your Dreams jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

