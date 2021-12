Build Your Dreams: Droht jetzt der Ausverkauf?

Zahlreiche Nackenschl?ge m?ssen heute die Anteilseigner von Build Your Dreams hinnehmen. Schlie?lich weist die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent aus. Der Preis betr?gt damit nur noch 34,14 USD. Geht es jetzt noch weiter runter?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier als Weihnachtsgeschenk kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Da sich Build Your Dreams mit gro?en Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. So gen?gt ein weiterer Kursrutsch von rund zehn Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser Wendepunkt liegt bei 31,12 USD. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Antizyklische Anleger k?nnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Schlie?lich gibt es heute einen ordentlichen Rabatt. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verst?rken.

Fazit: Wie geht es bei Build Your Dreams jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.