Build Your Dreams hat n?chste Woche herausragende M?glichkeiten!

Bei Build Your Dreams knallen die Sektkorken. Immerhin beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 4,24 Prozent. An drei der fünf Sitzungen feierte das Wertpapier Kursgewinne. Dabei schoss Build Your Dreams am Montag mit einem Plus von 8,80 Prozent besonders heftig nach oben. Kommt jetzt die Rallye?

Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt f?r die Charttechniker. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit gro?en Spr?ngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund f?nf Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den B?chern. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 31,55 USD. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Abw?rtstrends geben derzeit im gro?en Bild die Richtung vor. Immerhin errechnet sich f?r den 200er-Durchschnittskurs ein Wert von 32,50 USD. Rein formal bestimmt dieser Indikator, ob sich die Kurse in Aufw?rts- oder in Abw?rtstrends befinden. Im Gegensatz dazu stehen die Vorzeichen f?r mittelfristig orientierte Anleger gut, da der Kurs ?ber seiner 50-Tage-Linie liegt.

