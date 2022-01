Build Your Dreams: Ist die Aktie jetzt ein Buy?

Einen Blitzstart zaubert heute Build Your Dreams auf’s Parkett. Schlie?lich h?pft der Kurs satte rund sechs Prozent nach oben. Mittlerweile m?ssen wir einen Anteilsschein 33,70 USD hingebl?ttert werden. Startet hier jetzt die n?chste Party?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil dieses Plus der Aktie zu einem m?chtigen Schritt zur n?chsten technischen H?rde verhilft. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Top liegt bei 35,75 USD. Daher er?ffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Anleger, die von Build Your Dreams nicht ?berzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas g?nstiger F?r alle, die bei Build Your Dreams ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich R?ckenwind.

