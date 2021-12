Build Your Dreams: Jetzt geht?s los!

Was f?r ein Auftakt – Build Your Dreams gl?nzt heute mit einem kr?ftigen Anstieg. So schie?t die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 34,91 USD. Haben die Bullen damit den Grundstein f?r weitere Kursgewinne gelegt?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Es liegen n?mlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 31,12 USD markiert. Der Blick auf die kommenden Tage k?nnte also spannender kaum sein.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas g?nstiger Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

