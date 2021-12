Build Your Dreams: Raus, raus, raus!

Build Your Dreams-Aktion?re d?rften heute tieftraurig sein. Da die Aktie um rund f?nf Prozent nach unten purzelt. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 33,55 USD. Wie weit geht es noch nach unten?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Build Your Dreams-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetr?bt. Die n?chste wichtige Haltezone r?ckt n?mlich immer n?her. So gen?gt ein weiterer Kursrutsch von rund eins Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser f?r den weiteren Kursverlauf wichtige Wendepunkt stellt sich auf 33,33 USD. Auf uns warten also ein paar Tage voller Spannung.

Anleger, die immer auf eine g?nstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Schlie?lich bekommen Sie heute einen ordentlichen Nachlass. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag best?tigt.

Fazit: Build Your Dreams kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

[DEBUG INFO]

Name: Build Your Dreams

W?hrung: USD

Wert: 33,55

Letzter Schlusswert: 35,26

Differenz zum Vortag in Prozent: -4,85

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus f?nf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,85

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 0,66

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund eins

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 22,92

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund dreiundzwanzig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 29,70

Mittelwert der letzten 50 Tage: 37,34

4-Wochen-Tief: 33,33

4-Wochen-Hoch: 41,24