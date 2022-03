Cancom: Hier ist Feuer drin!

Bei allen Cancom-Aktion?ren brandet heute kr?ftiger Jubel auf. Immerhin schie?t der Kurs rund sechs Prozent in die H?he. Die Preise verteuern sich durch diesen R?cksetzer auf 56,88 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein f?r weitere Kursgewinne gelegt? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Cancom-Aktie. Einfach hier klicken. [ ]

Bei allen Cancom-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Immerhin schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Höhe. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 56,88 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus n?mlich an Fahrt auf dem Weg zur n?chsten charttechnischen H?rde. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 58,12 EUR liegt der Hochpunkt. Anleger sollten Cancom also unbedingt im Auge behalten.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse befl?gelt momentan die langfristig arbeitenden B?rsianer. Denn demnach sind f?r Cancom Aufw?rtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 54,92 EUR eingependelt hat. Die Wahrscheinlichkeit f?r steigende Kurse ist in Aufw?rtstrends nun einmal h?her, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

